Highlights Italia-Giappone 3-2 | volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Glidi3-2, match valido per i quarti di finale dialledi. Vittoria incredibile per gli azzurri di Fefé De Giorgi, che resuscitano da due set e 24-21 sotto, riuscendo a ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa. Giannelli e compagni volano dunque in semifinale, dove attendono la vincente del match tra i padroni di casa e campioni olimpici in carica della Francia e la Germania. Di seguito neli punti più belli della sfida. IL MEDAGLIERE DIRISULTATI E CLASSIFICHEIL CALENDARIO DELL’DICALENDARIO COMPLETO: DATE E ORARI3-2:) SportFace.