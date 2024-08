Gli Avengers cedono il successo ad Inside Out 2 e Barbie potrebbe essere il prossimo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Anche se è nei cinema da due mesi,Out 2 della Disney sta ancora incassando, come dimostra il fatto che, nel suo ottavo weekend, ha incassato più del nuovo arrivato Harold and the Purple Crayon . Il sequel della Pixar ha incassato 6,7 milioni di dollari questo weekend , registrando un altro leggero calo da weekend a weekend di appena il 22,3%. Ciò lo porta a 626,9 milioni di dollari che, secondo Box Office Mojo , è 12° nella classifica degli incassi nazionali di tutti i tempi, poco più di 3 milioni di dollari in più del film Disney del 2012 The. Non è corretto per l'inflazione, ma è comunque incredibilmente impressionante. Ciò è particolarmente vero dato che è di oltre 270 milioni di dollari in più rispetto all'incasso nazionale finale del primo film .