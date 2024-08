Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | confronto con Nico poi l' assalto a ' Gud' De Gea più di un' idea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 - Giornate bollenti quelle che attendono i dirigenti della. Oggi è atteso il ritorno in città diGonzalez. Primi test e visite mediche di inizio stagione, ma anche un faccia a faccia atteso con la società per decidere il futuro. La strada dell'addio sembra ormai tracciata. Una separazione 'consensuale' che potrebbe far contenti tutti. Una volta sancita la volontà di separarsi i viola daranno l'decisivo a Gudmundsson (out in amichevole per problemini muscolari). Su Gonzalez potrebbe accelerare la Juventus che ha messo Chiesa alla porta. La giornata di oggi sarà già importante sul fronte portiere. Perché David De Gea rappresenta una candidatura da seguire con attenzione. E' il preferito dei portieri prendibili in questo momento.