Ecco perché il deludente Foconi è entrato in finale | il retroscena sull' oro sfumato

(Di lunedì 5 agosto 2024) Niente medaglia d'oro per l'Italia del fioretto maschile. Ha avuto la meglio il Giappone contro il nostro quartetto. I nipponici hanno deciso il match nell'ottavo e penultimo assalto: lo 0-5 incassato da Alessioha portato il parziale del match a 40-34 per i nipponici e a quel punto per Tommaso Marini non c'è stato nulla da fare: 45-36 il risultato. Con Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, fresco vincitore dell'argento nell'individuale, i quattro si sono accontentati della medaglia per il secondo posto. E proprio Macchi è stato l'atleta sostituito da Cerioni alla fine del settimo assalto, per inserire nellala riserva, che fino a quel momento non aveva mai tirato in queste Olimpiadi. Una scelta col senno di poi disastrosa, che ha fatto finire il 35enne romano nel tritacarne dei social.