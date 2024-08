E ora!?… di nuovo la mia Africa!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Potrei parlarvi di come si determina la quantità di aria necessaria alla combustione e il peso dei fumi che fuoriescono da un generatore di vapore, con le diverse composizioni di combustibile usato, oppure di come si fa uno scoppietto o una forcella perfetta dalle cime di un testucchio per la fionda, ma continuo a parlarvi della mia. I matti: non ci sono manicomi, queste persone vivono in mezzo alla strada. Quando piove, si lavano, nudi, come quando escono dal ventre materno. Gli uomini con i loro bastoni e le donne con i loro seni prorompenti o ciondolanti. Li vedi fare i loro bisogni all’aperto, tra la noncuranza della gente come se non esistessero. Se però chiedono acqua, cibo o sigarette, tutti sono pronti a dare secondo le loro possibilità. Ero salito su un taxi motoretta quando fui abbracciato da una donna non giovanissima, ma ancora con un corpo non abbondante.