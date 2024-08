Chi ha scattato l’ultima foto di Marilyn Monroe?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024), morendo giovane a soli 36 anni il nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, è entrata di diritto nelle leggende di Hollywood. Allo stesso modo sono diventati quasi “mitologici” gli ultimi giorni della sua vita e quanto accaduto. Uno degli eventi ammantati di fascino e melanconia è, senza alcun dubbio, l‘ultimo serviziografico realizzato da Bert Stern in esclusiva per la rivista Vogue. In quell’occasione l’attrice si mostra parzialmente senza veli e particolarmente vulnerabile, nonostante i sorrisi dietro i quali si cela. Un’opera destinata a diventare storica che Stern ha realizzato durante tre giorni di lavoro, per un totale di 2.500 scatti. Cornice di questo leggendario momento, poi, l’hotel Bel-Air di Los Angeles. Per quale motivo, però, questo servizio è diventato storico tanto da essere ricordato come The Last Sitting.