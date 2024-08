Carburante scendono ancora i prezzi | la benzina è ai minimi da sei mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Buone notizie per chi si sposta in auto per le vacanze. Idei carburanti alla pompa scivolano, dopo i ribassi sui listini registrati venerdì. Lo rende noto Staffetta Quotidiana, secondo cui laè al livello minimo dal 9 febbraio (media nazionale deipraticati alla pompa in modalità self). In città Sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti indicano che laal self service costa 1,841 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,833), mentre il diesel self costa 1,721 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,726, pompe bianche 1,711).