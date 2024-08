Calciomercato Parma si cerca il sorpasso per il trequartista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono giornate calde e intense per il mondo del. Con la Serie A ormai alle porte e con la Coppa Italia pronta a prendere il via anche per alcune formazioni della massima serie, le squadre hanno bisogno di chiudere il discorso relativo alle proprie rose. Così anche ilsta provando a muovere gli ultimi affondi del proprioe avrebbe messo nel mirino un giocatore aspramente conteso anche dal Cagliari, ovvero Gianluca Gaetano. La situazione però appare piuttosto complicata per entrambi i club, perché il Napoli vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come stanno le trattative per Gaetano.