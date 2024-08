Calcio | Giovanni Pagliari È il Nuovo Allenatore de L' Aquila Calcio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'torna a guidare la squadra; mercoledì la presentazione ufficiale L'ha ufficializzato questa mattina la nomina dicomedella squadra, in seguito al recente divorzio con Roberto Cappellacci avvenuto la scorsa settimana., che ha già guidato L'in passato e vanta una solida esperienza con diverse squadre di Serie C, è pronto a tornare in panchina per affrontare la nuova stagione calcistica. Lo staff tecnico al completo Insieme a, è stato definito anche ilstaff tecnico. Gabriele Baldassarri ricoprirà il ruolo di vice-, portando la sua esperienza e competenza a supporto del team. La preparazione atletica sarà affidata a Mattia Spoltore, mentre Federico Serraiocco assumerà il ruolo di preparatore dei portieri, garantendo un team completo e ben strutturato.