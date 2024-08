Agrigento litiga con l’ex convivente e poi si scaglia contro poliziotti | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli agenti della Questura dihannoun uomo di 29 anni già conosciuto dalle autorità per episodi di resistenza, minacce e aggressione a pubblico ufficiale. Ieri sera tardi, idella sezione Volanti, intervenuti su chiamata al Nue, sono arrivati nel quartiere Quadrivio Spinasanta. Sul posto, hanno trovato una donna con i suoi figli chiusi in auto e un uomo, ex compagno della donna, visibilmente alterato. Quando gli agenti hanno cercato di parlare con lui, sono stati prima minacciati e poi aggrediti fisicamente. Fortunatamente, nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi. Le indagini sono in corso per chiarire le ragioni del conflitto tra i due ex conviventi. L'articolocone poi siproviene da Dayitalianews.