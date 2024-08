WWE | Roman Reigns torna a SummerSlam attacca Solo Sikoa e risparmia Cody

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) Parte da lontano questo match, parte da quella WrestleMania 39 in cuirisultò decisivo nella sconfitta dicontro. Quasi per analogia,decide di partire da lontano per il suo ingresso sul ring. Lo vediamo dentro il suo pulmino. Gli affidano il cane Pharaoh che a quanto pare non lo accompagnerà più in tour essendo ormai un cane di una certa età. Lo vediamo attraversare tutto il backstage, quindi fermarsi a parlare con Arn Anderson che rivediamo in WWE dopo la lunga parentesi in AEW proprio come mentore di. Gli dice che ha tanti amici due dei quali stanno arrivando. Finalmente gli viene consegnata la maschera da teschio alato ed entra sul ring. Tutta questa lunga descrizione per dire che forse la trovata di documentare le entrate dei wrestler dal backstage sta un po’ degenerando.