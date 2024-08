Sequestrati 22 chili di alimenti scaduti in una gelateria a Modena insetti nel locale | chiuso un bar a Parma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Blitz dei Nas diin unadi. I carabinieri hanno sequestrato 22didurante i consueti controlli igienico-sanitari per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, specialmente durante la stagione estiva, quando la domanda di gelati è particolarmente elevata. Nel corso dei controlli, sono stati22divari, tra cui creme e preparati per gelati, del valore commerciale di circa 300 euro, poiché risultati. Il responsabile dellaè stato sanzionato con 2.000 euro di multa. A, invece, sempre i Nas, insieme al personale del Sian (Servizio Igienee Nutrizione) dell’azienda Usl, hanno sospeso l’attività di un bar. L'ispezione delha evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie tali da non consentire il proseguo dell'attività.