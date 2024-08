Sara Fantini | Soddisfatta della qualificazione Era importante trovare la misura al primo lancio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Unsecco da 72,40 metri che basta e avanza.ottiene l’accesso alla finale individuale femminile deldel martello alle Olimpiadi di Parigi 2024.di quanto fatto, l’emiliana ai microfoni di Rai Sport dice: “Sonoper la. Mi sentivo bene, ma abbiamo visto in questi giorni che ogni gara è a sé. Eraavere consapevolezza e far vedere che il gesto tecnico c’era”. Atletica,avvicina i 73 metri ed entra nella finale olimpica del martello alle Olimpiadi “Mi ero prefissata – prosegue – dilaal, per mettermi da subito in tranquillità. Se questo non fosse avvenuto sarei stata comunque pronta a tornare in pedana per effettuare il secondo e il terzo tentativo”. Infineconclude dicendo: “Lanciare in questo stadio, pieno già sin dalle prime ore, è meraviglioso.