Progetti e ambizioni dei club del territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Mentre il mercato dei dilettanti si conferma vivace, per le squadre del nostrosta iniziando la stagione delle amichevoli dalle quali allenatori e tifosi si aspettano le prime risposte. Sarà una delle protagoniste del girone D del campionato di Promozione la Savignanese di Nicolini. L’ultimo innesto perfezionato dal diesse Maruca è quello di Mattia Pirini, esperto centrocampista che è reduce dalla partecipazione al campionato interno di San Marino. Restando a parlare della Savignanese, il ’Memorial Piero Marconi’, un vero classico dell’estate calcistica cesenate, è in programma martedì 13 agosto alle 18 al ’Capanni’ di Savignano: i gialloblù affronteranno il Pietracuta di Fregnani che prepara la terza stagione in Eccellenza. Sarà avvincente anche il girone H della prima categoria, dove sono molte le formazioni del cesenate che si stanno rafforzando.