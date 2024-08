Parigi 2024 Musetti | Medaglia che pesa tanto siamo un bel gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “È unachetantissimo per come ero arrivato e per come avevo preparato queste Olimpiadi, c’era tanta stanchezza, ma con la maglia azzurra l’ho sentita poco. Ho tutti i dolori del mese arretrato, ma la maglia mi ha dato energia e voglia.un bel, è stata una vittoria non nostra, ma di tutta la delegazione del tennis e di tutti gli italiani“. Queste le parole di Lorenzodopo la vittoria delladi bronzo nel torneo singolare delle Olimpiadi di. L’azzurro ha poi aggiunto: “Sicuramente vale, essere affiancato a due campioni, l’old school e il futuro che avanza, mi dà tanta speranza per il resto della stagione“, ha detto riferendosi a Djokovic e Alcaraz, con cui ha condiviso il podio olimpico.: “cheun bel” SportFace.