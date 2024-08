Pallanuoto femminile l’Italia si qualifica ai quarti delle Olimpiadi se…Come scongiurare il biscotto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Oggi si decideranno le 8te aidi finale del torneo dialledi Parigi 2024: il Setterosa, nonostante la vittoria sulla Grecia, a causa della sconfitta all’esordio contro la Francia, dovrà fare almeno un punto contro la Spagna, già certa del primo posto nel girone, per assicurarsi lazione., dunque, nel match odierno15.35, dovrà evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro le iberiche, in caso contrario, le azzurre saranno costrette, da un regolamento discutibile, a mettere in mani altrui il proprio destino. Nell’incontroore 20.05, infatti, se la Grecia dovesse battere la Francia nei tempi regolamentari con 8 gol di scarto, oppure con 7, ma segnando almeno 13 reti, le elleniche passerebbero il turno come terze, con le transalpine quarte, estromettendo dalle