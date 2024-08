Nuoto Gregorio Paltrinieri a caccia di un’altra impresa nei 1500 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Ultima serata di gare dela Parigi e l’Italia si affida al suo capitano per completare il medagliere che al momento vede due ori e due bronzi in carniere. Si parte con la finale dei 50 stile libero donne. Sarah Sjoestroem, dopo la vittoria nei 100, è la grande favorita ma attenzione a Gretchen Walsh, alla specialista polacca Kasia Wasick e alla australiana Shayna Jack.cerca l’ennesima magia di una carriera fantastica in unstile libero che si preannuncia di altissimo livello. I favoriti sono sempre loro, l’irlandese Wiffen e lo statunitense Finke che si sono già presi le medaglie negli 800 assieme a Super Greg.nel suo programma ha sempre piazzato iin cima alle sue preferenze visto il programma di Parigi. Questa doveva essere la gara da medaglia per il modenese che si è già sbloccato negli 800.