Montalto dopo l’aggressione | Settori delicati e tutelati

(Di domenica 4 agosto 2024) "Domenico è un bravissimo collaboratore, ha una grande storia professionale e mi auguro che si riprenda al più presto". Valerio, direttore generale del Comune, venerdì pomeriggio, all’ospedale Maggiore, ha avuto il tempo di intravedere, per un attimo, Domenico Pennizzotto, il dipendente comunale ferito con nove coltellate da Paolo Tiralongo. Un’aggressione brutale, avvenuta nel bar del Baraccano, sede del Quartiere Santo Stefano. Dottor, i dipendenti comunali, in particolare quelli impiegati income i servizi sociali, sono spesso vittime di aggressioni o quanto accaduto venerdì è un fatto isolato? "Un’aggressione così brutale non si era mai verificata. Va detto che non è accaduta all’interno dei nostri uffici, anche se questo non diminuisce certo la gravità dell’accaduto.