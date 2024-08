Mondiali 2034 uno stadio ipertecnologico svelato dall’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 4 agosto 2024) Recentemente, l’Arabiaha annunciato i progetti per undici nuovi stadi di calcio, parte della sua ambiziosa candidatura per ospitare la Coppa del Mondo FIFA. Tra questi, spicca loNeom, situato a oltre 350 metri di altezza nella futuristica città intelligente di Neom. Questo, progettato con un design innovativo, si distingue per la sua struttura unica, caratterizzata da un tetto poligonale che crea un effetto specchiante sopra gli spettatori e offre una visione a nido d’ape mozzafiato. Con una capienza di 46.000 posti, il Neom Stadium funzionerà interamente con energia rinnovabile, principalmente eolica e solare, con i lavori previsti per concludersi nel 2032.