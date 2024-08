LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Mauro Nespoli ai quarti di finale! Alle 13 00 sfida a Lee

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Piovono dieci da parte di Kim Woojin, altro set da 30: 119 punti su 120 disponibili. Il coreano vince 7-1 ed elimina il numero 1 del mondo Marcus D’Almeida: affronterà Mete Gazoz ai. 10.20 Non concede nulla Kim Woojin, vince anche il terzo set per 30-29 ed è avanti 5-1 su Marcus D’Almeida. 10.17 Pesa l’otto alla seconda freccia per D’Almeida, Kim Woojin fa 30 e si porta davanti 3-1. 10.15 Primo set da 29-29,llo altissimo e pareggio nel primo parziale. 10.14 Ora il big match di questi ottavi di: latra Kim Woojin, numero 2 del mondo, e Marcus D’Almeida, numero 1 del mondo. 10.11ha interpretato perfettamente il suo ottavo di, ha tirato alla grande: parziali da 28, 30, 28 e 29. Ora il quarto dicontro il temibile coreano Lee Wooseok13.