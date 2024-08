LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia il quarto di finale di Mauro Nespoli!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59 Sono entrati all’Esplanade des Invalidese Lee Wooseok. Tutto è pronto per questodi. 12.56 Serve un’impresa a. Illlo in questo tabellone maschile è altissimo, l’azzurro deve sfruttare la sua esperienza. Prima ha gestito alla perfezione l’ottavo contro il canadese Peters, tirando benissimo e mettendo pressione sul suo avversario. 12.52 Chi vince trae Lee affronta il vincente tra il campione olimpico Mete Gazoz e il numero 2 del mondo Kim Woojin. 12.48 Lee Wooseok che ha disputato un ottavo diimpressionante contro il cinese Wang Yan: su 120 punti ne ha fatti segnare 119, ben 11 dieci su 12 frecce. 12.44 Torna in campoche aprirà il programma dei quarti dicontro il temibile coreano Lee Wooseok.