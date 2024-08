Il caso Savinho | così il Manchester City e il City Football Group hanno creato un ecosistema deviato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Immaginiamo l’acquisto più costoso nella storia di un club che non sappia nemmeno quali siano i colori sociali del suddetto, né dove si trovi, tanto meno in quale campionato giochi. Perché lui in quel club non vi ha mai messo piede. E’ la storia di Sávio Moreira de Oliveira “”, colpo di mercato estivo del, che lo ha prelevato per 25 milioni di euro (che possono salire fino a 40 con i bonus) dal Girona, squadra con la quale la passata stagione ha fatto fuoco e fiamme nella Liga. Qualche dato? Primo per dribbling riusciti (104) davanti a Nico Williams, Isco e Yamine Lamal; terzo per assist (10); primo tra gli attaccanti per palloni recuperati (98) e primo per passaggi ricevuti attaccando la profondità (372), anche in questodavanti a Yamal, ai fratelli Williams e alla coppia del Real Rodrygo-Vinicius Jr.