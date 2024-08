Il Bochum dilaga 4-0 | troppi errori Ravaglia ingenuo Rossoblù che crollo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Pronti via, Castro è in ciabatte (la botta rimediata nel test con l’Asteras fa scattare lo stop precauzionale), il Bologna pure. Bastano tre giri di lancette per capire l’aria che tira al Druso. Il, sconfitto per 2-0 nei 60 minuti coi padroni di casa del Sudtirol nella sfida che inaugura il triangolare, preme sulle fasce. Ilic è il fantasma già visto a Bressanone e Beukema un tutor che non riesce a tappare le falle. Al 6’ ci si mette, forse ostacolato fallosamente sul corner calciato da Bero: il dubbio c’è, ma di sicuro la smanacciata è troppo morbida, Sissoko ci si avventa e firma l’1-0. Al 9’ altra dormita collettiva: Orsolini perde palla, Beukema è fuori posizione e Broschinski fa il bis. Dallinga al 28’ ha un pallone nelle praterie, ma si fa respingere la conclusione dal portiere. Non è giornata, non è Bologna e non è