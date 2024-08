Gratta e vinci si fa presto a dire karma | ricompensa meritatissima

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 agosto 2024) La dea bendata non avrebbe potuto fare scelta migliore, questa storia ha davvero dell’incredibile: il momento perfetto. Vedeva tutto nero, ed è anche comprensibile che fosse così. Perdere il lavoro, al giorno d’oggi, è la cosa peggiore che possa succedere, d’altra parte. E a lei, purtroppo, era appena successo. Non sapeva come uscirne, non aveva idea di come avrebbe fatto ad andare avanti nel momento in cui i risparmi che aveva messo da parte fossero finiti. Ha comprato undopo aver perso il lavoro – Ilveggente.itPoi, un giorno, il destino ha intessuto per lei un colpo di scena di quelli mai visti. Tutto è cominciato nel momento in cui la donna in questione, residente nella Carolina del Sud, si è recata in Ribaut Road, a Beaufort, per tentare il tutto per tutto al The Old Pantry.