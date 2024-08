Dichiarazione dei redditi precompilata i commercialisti fiorentini | Per ora solo un annuncio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Firenze, 4 agosto 2024 – Come è possibile leggere sul sito dell'agenzia delle entrate: “Il modello 730 e il modellopersone fisiche precompilati contengono già diversi dati inseriti automaticamente. Da quest’anno, l’agenzia mette a disposizione una nuova modalità di compilazione semplificata e guidata per poter visualizzare, modificare e/o integrare la730 e inviarla”. Tuttavia il sistema nel corso dell'anno ha fatto registrare registrare ben quasi tre milioni di dichiarazioni precompilate sbagliate, con conseguenti relativi danni erariali (per le dichiarazioni accettate senza modifiche). "Il numero di quanti inviano autonomamente laproposta dall’agenzia delle entrate resta contenuto e tra questi la percentuale di chi accetta senza apportare modifiche è appena del 4%, ciò a riprova di una scarsa fiducia nell'istituto.