CO’SANG tornano con O PRIMM POST

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo uno spoiler accidentale che ha mandato l’hype alle stellea grande richiesta dei fan sono tornati il 2 agosto con il singolo “O”, fuori ovunque, pronti a scrivere un’altra pagina di storia del rap italiano il 30 agosto con il nuovo album “Dinastia”, candidato già ad essere una pietra miliare dell’hip hop nazionale, in attesa dei due eventi leggendari che li vedranno protagonisti il 17 e il 18 settembre a Napoli in Piazza del Plebiscito. Dal 2 agosto è fuori “O” deiFuori da venerdì 2 agosto ovunque “O” per Warner Music Italy, il primo brano deiestratto dal nuovo disco “DINASTIA”, in uscita il 30 agosto. Per l’ascolto: https://wmi.lnk.to/oCosa rappresenta “O”? Un brano intimo che fa luce sui valori fondamentali nella vita e nel percorso artistico del duo.