Calendario tennis oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 4 agosto tv streaming italiani in gara

(Di domenica 4 agosto 2024) Per la prima volta nella storia anche ilitaliano avrà una presenza nella seconda e ultima domenica alleper quanto riguarda lo sport della racchetta più celebre al mondo. Merito di Sara Errani e Jasmine Paolini, che assieme a Mirra Andreeva e Diana Shnaider hanno le chiavi per chiudere il Court Philippe Chatrier, il centrale del Roland Garros. Ne ha portate tante di soddisfazioni, la sede dello Slam parigino, quest’anno. Ma è un’onda che non si è fermata, perché da lì sono arrivate anche le motivazioni giuste, per gli azzurri, per arrivare agli obiettivi raggiunti qui. Ma non c’è solo la finale di doppio che a tutti noiinteressa in maniera enorme: prima, infatti, si decideranno il bronzo della stessa specialità e, poi, chi avrà l’oro del singolare maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.