Calendario nuoto oggi 4 agosto orari Olimpiadi 2024 | programma tv streaming italiani in gara

(Di domenica 4 agosto 2024), domenica 4, andrà in scena l’ultima giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-9 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi. Una sola opportunità per la compagine tricolore di colpire. Si tratta dei 1500 stile libero uomini in cui Gregorio Paltrinieri cercherà di stupire ancora una volta, dopo aver vinto il bronzo nelle 16 vasche. L’azzurro è entrato nell’atto conclusivo di questa prova con il secondo miglior tempo. Grande favorito della vigilia è l’irlandese Daniel Wiffen, già a segno in questi Giochi negli 800 stile libero. Tuttavia Greg si dovrà guardare anche dal campione olimpico in carica, Bobby Finke, nonché da altri avversari che potrebbero essere molto insidiosi.