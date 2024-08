Beach volley sorteggio duro a Parigi per gli azzurri | sarà doppio Italia-USA agli ottavi Tutti gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)-Usadi finale. Questo il verdetto delper le due coppie azzurre che si sono qualificate per la fase a gironi del torneo olimpico di. Da oggi si fa sul serio con la prima metà deglidi finale che si preannunciano incertissimi in campo maschile e sfide che promettono grande spettacolo anche tra le donne. Tra gli uomini gli ultimi a qualificarsi per glidi finale direttamente sono stati i tedeschi Ehlers/Wickler e i polacchi Bryl/Losiak. La vittoria nello scontro diretto per il primo posto del girone è andata in due set ai teutonici, mentre Hodges/Schubert si sono qualificati per i play-off, uscendo però sconfitti dstatunitensi Evans/Budinger. Non si è giocata l’altra sfida di play-off per la rinuncia dei canadesi Schachter/Dearing.