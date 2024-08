Africa in trionfo nella ginnastica alle Olimpiadi | prima volta epocale con Nemour La Francia si mangia le mani…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Laartistica ha vissuto per decenni su una geopolitica ben definita: il grande blocco sovietico da una parte, le scuole cinesi e giapponesi dall’altra (soprattutto al maschile), ma con importanti incursioni di europei occidentali e americani. Negli ultimi anni il panorama internazionale si è ampliato in maniera sensibile, tanto da offrire una brasiliana sul trono del concorso generale individuale (Rebeca Andrade nel 2022) e le due medaglie d’oro conquistate dFilippinedi Parigi 2024 per merito di Carlos Yulo tra corpo libero e volteggio. L’era però sempre rimasta ai margini della Polvere di Magnesio, non riuscendo mai a essere protagonista, soprattutto nel settore femminile. Fino allo scorso anno, quando Kayliaconquistò la medaglia d’argentoparle asimmetriche ai Mondiali di Anversa.