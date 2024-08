Un accanimento contro di noi Ma così si fa del male al Conero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "E’ un paleseverso di noi.si fa un danno non solo a noi ma alla città e alla zona del. Casacon è nato per valorizzarlo". Lo afferma Carlo Boldrini, ceo di Casacon e di Pil, importante agenzia di comunicazione che sta dietro al progetto, messo di fronte a quanto accaduto nel suo locale. "Il sequestro dell’impianto acustico è avvenuto comunque 20 giorni fa, il 14 luglio. Abbiamo sempre rispettato i limiti sonori, mai messo musica più alta del noreppure vicini ’di casa’ e persone persino da Osimo Stazione chiamano i carabinieri", ha aggiunto. Sul discorso dei lavoratori, Boldrini afferma: "Per quanto riguarda il discorso dei lavoratori ci siamo affidati ad agenzie esterne. Mancherebbero dei documenti. Abbiamo più di 50 dipendenti tra fissi e stagionali e non abbiamo mai avuto problemi, sono tutti in regola e si sono sempre complimentati con noi".