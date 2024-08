Udinese-Al Hilal oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodi-Alprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Ennesimo appuntamento contro formazioni internazionali per i friulani, che dopo gli ultimi due successi contro Konyaspor e Aris Limassol affrontano ora il sodalizio saudita. Sarà un test utile per mister Runjaic per valutare il grado di preparazione dei bianconeri, contro una formazione che presenta diversi giocatori di livello come Mitrovic, Milinkovic-Savic e Koulibaly. SEGUI IL LIVE Torino-Lione, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 18.00 di sabato 3 agosto, e sarà visibile in diretta su TV12, aldodici del digitale terrestre, e in direttasul sito dell’emittente. Sportface.