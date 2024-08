Trovata morta in casa L’autopsia | cause naturali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) E’per(una forte emorragia) la donna di 81 annimartedì scorso ormai priva di sensi all’interno del suo alloggio. Alla luce del risultato del, il pm di turno Francesco Coco ha disposto il dissequestro dell’area dell’abitazione di via Cismon nella quale la signora si era accasciata. E ha dato il nulla osta ai funerali. A lanciare l’allarme verso mezzogiorno, era stata la figlia la quale, ritornando dal lavoro, aveva trovato la madre riversa in tavernetta in una pozza di sangue. Proprio quel cospicuo versamento ematico aveva spinto gli inquirenti ad approfondire il caso. Sul posto, oltre agli operatori del 118, alle Volanti e alla polizia Scientifica, erano intervenuti gli investigatori della squadra Mobile con il dirigente Claudio Cagnini, il pm di turno Coco e il medico legale.