Transizione 5 0 | via libera della Corte dei conti 6 3 miliardi per le imprese italiane

(Di sabato 3 agosto 2024) Caserta. È ufficiale! Ladeiha dato il viaal Piano5.0, aprendo le porte a un’incredibile opportunità per il rilancio delle. Con un imponente stanziamento di 6,3di euro, questo piano segna l’inizio di una nuova era per la crescita economica del nostro Paese. A partire dalla prossima settimana, il decreto attuativo sarà pubblicato, permettendo alledi accedere a crediti d’imposta per investimenti in innovazione, efficienza energetica e formazione. Questo significa che le aziende potranno beneficiare di incentivi fino al 45% delle spese sostenute! Punti chiave del Piano5.0: Crediti d’imposta per investimenti in innovazione e digitale Agevolazioni fino al 45% per progetti innovativi e sostenibili Supporto allaenergetica e alla formazione del personale.