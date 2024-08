Todibo sempre più vicino alla Juventus

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) Jean-Clairpiùe poco valgono le smentite di rito da parte dei dirigenti francesi. L'ultima conferma viene dlista dei convocati per l'amichevole del Nizza contro il Lecce: il nome del difensore non compare nell'elenco e non è la prima volta in questa estate in cuiè sul mercato e la sua preferenza è ormai chiara. Vuole lae Thiago Motta lo ha scelto per coprire in difesa la necessità di migliorar4e sia qualitativamente che quantitativamente una rosa attesa da una stagione lunghissima e di vertice. Djalo e Rugani sono in uscita: serve un rinforzo che possa fare il titolare eè da settimane sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il Nizza ha chiesto 35 milioni di euro e laè orientata a venire incontro alle necessità dei francesi.