Spaghetti con melanzane e pesce spada a modo mio Tutti vogliono la ricetta!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 agosto 2024)conmio.la! Oggi voglio mostrarvi la miadeicon. Vi avviso già da ora che il procedimento è un po’ lungo ma ne vale veramente la pena.conmio.la! Ingredienti per 3 persone 270 gr di300 gr di4 o 5 filetti di alici sott’olio mezzo bicchiere di vino bianco (Falanghina) 500 ml di pori pelati 1 cipolla dorata di Montoro 1 spicchio di aglio piccolo 1 ciuffo di prezzemolo qualche foglia di basilico qualche fogliolina di menta olio extravergine di oliva 1 cucchiaio di olio di alici sott’olio Procedimento: Come prima cosa mettiamo i pelati in una casseruola, schiacciamoli con i rebbi di una forchetta oppure con le mani.