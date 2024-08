Roma-Olympiacos oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 17:00 di sabato 3 agostoscenderanno in campo in occasione dell’in programma allo stadio Manlio Scopigno di Rieti. Test di spessore per i giallorossi che sono chiamati a fornire indicazioni incoraggianti dopo alcune uscite sotto tono: dopo l’1-1 contro il Kosice, i giallorossi di Daniele De Rossi sono stati sconfitti a Trigoria per 1-0 dal Tolosa. Ora c’è un mese abbondante di lavoro sulle gambe di quasi tutti i calciatori e il tecnico spera di vedere una crescita sia sul piano del gioco che della condizione. Si rivedono i nazionali azzurri: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy. Atteso a Trigoria Leandro Paredes, ma il centrocampista non scenderà in campo. E poi c’è tanta curiosità per i nuovi arrivi.