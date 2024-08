Polemiche in Consiglio | Noi chiediamo rispetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "Siamo fortemente dispiaciuti ed amareggiati per l’avversità e la mancanza dinei nostri confronti da parte della maggioranza.lo stessoche usiamo verso di lorod" è una sorta di appello dei Democratici sangiorgesi significativo del fatto che a Porto San Giorgio sembra impossibile instaurare un sereno rapporto di collaborazione. Netta la sensazione che pur essendo trascorsi due anni dalle elezioni comunali, il clima in cui si vive è ancora di campagna elettorale con la maggioranza sempre protagonista e particolarmente aggressiva. Pare che incomunale siano cambiati i ruoli con la maggioranza bellicosa verso la minoranza e non viceversa. Il Pd e, in particolare l’ex sindaco Nicola Loira, vengono accusati di non aver bene amministrato la città negli ultimi 10 anni.