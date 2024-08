Pax Jolie-Pitt preoccupa | Una serie di incidenti Angelina sta facendo del suo meglio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 agosto 2024) Il figlio die Brad, Pax, è ancora in ospedale dopo l’incidente in bicicletta elettrica. Proprio quanto accaduto è stato l’ultimo di unadi episodi che hanno suscitatozioni e timori:avrebbe chiesto un supporto per aiutare il figlio, poiché sarebbe diventato sempre più “problematico”. Paxè ancora in ospedale dopo l’incidente A riferire le condizioni di salute di Paxè Page Six: dopo il terribile incidente avvenuto il 29 luglio 2024 a Los Angeles, rimane ancora sotto osservazione in ospedale. Stando alla dinamica, Pax ha speronato un’auto ferma a un incrocio sulla Los Feliz Boulevard, proprio all’ora di punta, e non indossava il casco.è stata al suo fianco per tutta la settimana e non lo ha mai lasciato da solo.