Paullo due medici in pensione C’è l’ambulatorio temporaneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) La carenza didi base fa sentire i suoi effetti anche nel Sud-Est Milanese, con le istituzioni locali (Comuni e Asst) costrette a trovare soluzioni-tampone per supplire a pensionamenti e trasferimenti. A, in seguito al pensionamento di due camici bianchi, è stato istituito in via Mazzini 17 un ambulatoriodina generale, attivo nei giorni feriali e gestito sulla base di una turnazione tra. Il servizio funzionerà anche in agosto, sia pure con una contrazione degli orari rispetto a luglio. La prenotazione è obbligatoria."ha permesso a 2.500 pazienti di non rimanere scoperti. Abbiamo rilevato nei giorni scorsi alcuni problemi di gestione del servizio, a causa della grande mole di persone che si presentavano.