Parigi 2024 il ct del Settebello Campagna | Ragazzi concentrati 500 panchine? Frutto dei risultati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Il ct del, Alessandro, ai microfoni di Sportface, commenta così la vittoria per 18-7 contro la Romania: “Le sensazioni sono positive. All’inizio abbiamo fatto due belle vittorie, giocando bene e battagliando in vasca, mentre col Montenegro qualcosa ci è sfuggito e non abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo lavorato tatticamente sulla base dei video della partita con il Montenegro e corretto gli errori. Possiamo dire che si sono visti i”. Sulla squadra e sul torneo in corso, il commissario tecnico della pallanuoto maschile ragiona un passo alla volta, senza avere fretta: “La squadra fisicamente c’è, è concentrata su se stessa, non guarda gli avversari né i possibili incroci. Adesso abbiamo un’altra partita importante contro la Grecia, una partita difficile che servirà per definire il primo posto, poi ci saranno i quarti.