Pane di segale salumi e birre Al debutto Valtellina 100%

(Di sabato 3 agosto 2024) È ormai ai nastri di partenza la stagione deldel ““, novità assoluta dell’estate sondriese. L’appuntamento, ideato e organizzato dall’Associazione mandamentale dell’Unione commercio e turismo in collaborazione con Sondrio Shopping, è in agenda per il prossimo giovedì 8 agosto, con inizio alle 18. La nuova manifestazione enogastronomica vuole essere un gustoso tributo ai prodotti del territorio: nei locali aderenti all’iniziativa, verranno infatti proposti speciali menù valtellinesi. Si potrà assaporare ilottenuto impiegando lacoltivata nei campi di Teglio, senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici, diserbanti o antiparassitari. Un tipo diche è strettamente legato alla storia locale: le sementi sono autoctone e hanno attraversato i secoli.