Ora è ufficiale Kamala Harris è la candidata del Partito democratico per le elezioni presidenziali Usa

(Di sabato 3 agosto 2024)ottiene, come da attese, la nomination democratica ed entra nella storia come la prima donna afroamericana e di origini indiane a esserealla presidenza degli Stati Uniti. “Sono onorata, abbiamo molto lavoro da fare”, ha detto l’attuale vicepresidente dopo essersi assicurata i voti dei delegati necessari per la designazione. Le procedure di voto virtuale sono iniziate giovedì e già più di 2.350 delegati hanno indicato la, regalandole così la maggioranza necessaria.si dice “onorata” di diventare lademocratica per la Casa Bianca. La vicepresidente di Joe Biden, ritiratosi dalla corsa alla presidenza, ha conquistato abbastanza voti fra i delegati per assicurarsi la nomination. Le procedure di voto sono in corso e si chiuderanno lunedì.