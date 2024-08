Nuoto Simona Quadarella ai piedi del podio degli 800 sl olimpici con il record italiano Oro a Ledecky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)ha dato tutto. Non è arrivata la medaglia negli 800 stile libero femminili a queste Olimpiadi di Parigi 2024, stregate per l’atleta romana. Dopo il quarto posto nei 1500 sl anche quello delle sedici vasche, ma difficile dire cosa sia andato storto perché semplicemente le altre sono state migliori., da par suo, è andata oltre i propri limiti, mettendo in acqua tutto quello che aveva in corpo fin dalla prima vasca. Si sapeva che questa distanza non combaciava alla perfezione con le sue caratteristiche da fondista pura, ma l’azzurra non ci ha badato più tanto, uscendo dalla vasca aidele con il nuovodi 8:14.55. Già,è andata a migliorare un primato datato 2019, nei Mondiali di Gwangju (Corea del Sud), dove siglò il crono di 8:14.99.