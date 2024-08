Marvel annuncia le date di due nuovi film per il 2027

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 3 agosto 2024) In questa calda serata estiva iStudios hannoto l’uscita di due“senza titolo” per il. Prima d’oggi, nell’unicoconfermato era Avengers: Secret Wars a maggio, ma ora sarà accompagnato da due, uno in uscita il 23 luglio, l’altro il 5 novembre. Quale sarà l’identità di questi due? Come noto, iStudios sono da tempo a lavoro su Armor Wars, ma anche su un nuovodedicato a Spider-Man da realizzare in collaborazione con Sony Pictures, inoltre non vanno dimenticati ne il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ne tanto meno ilsugli X-Men. Plausibile che i due di questi quattrootterranno alla fine le duemisteriose. Ovviamente la risposta al quesito arriverà più avanti nel tempo.