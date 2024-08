Marco Mengoni nuovi sold out per il tour negli stadi 2025

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 3 agosto 2024) A poco meno di un anno dal fischio di inizio,– dopo il tutto esaurito e il raddoppio della data di Bologna già annunciati – annunciaout. Anche la data di apertura a Napoli (26 giugno) e quella finale a Messina (24 luglio) sono, infatti, esaurite. E per quest’ultima è stato programmato il raddoppio con un nuovo appuntamento il 23 luglio sempre alloo San Filippo. Con questiout, diventano oltre 400 mila biglietti già venduti per ildel cantautore che sarà protagonista di undici concerti nei principaliitaliani a cui oggi si aggiunge anche la data zero. La prova generale dello show sarà, infatti, alloo Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro il 21 giugno. I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 12 di lunedì 5 agosto, su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com.