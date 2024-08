Manna ci riprova | rilancio in arrivo al Napoli per 13 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024)è pronto al nuovoper un obiettivo di mercato: l’offerta da 13è quella giusta per il sì definitivo Ilcontinua a lavorare a Castel di Sangro per preparare al meglio la nuova stagione. Oggi, alle ore 18:30, ci sarà un’altra amichevole (dopo quella di mercoledì sera contro il Brest) e sarà quella più importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno contro il Girona di Michel, una delle migliori squadre d’Europa nella passata stagione per risultati e, soprattutto, proposta di gioco. I catalani, però, in questo mercato hanno perso due pedine importanti: Savinho, passato agli amici del Manchester City, e Dovbyk, il gran colpo di mercato della Roma. In tema mercato, invece, ilsi è rinforzato con Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola e attende sviluppi in merito alla questione Osimhen.