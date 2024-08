Juventus in Città | Stadio Adriatico Sold Out e Porta Nuova Blindata per l' Amichevole contro il Brest

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 3 agosto 2024) Pescara - Attesi 21mila Tifosi per il Match tra: Viabilità in Tilt e Misure di Sicurezza Straordinarie Questa sera, lodi Pescara sarà teatro dell'attesissimo intra, in programma alle 21. L'evento ha attirato l'attenzione dei tifosi bianconeri da tutto l'Abruzzo e dalle regioni limitrofe, desiderosi di vedere all'opera la squadra guidata da Thiago Motta. I biglietti per l'insono andati esauriti rapidamente, con quasi 21.000 posti occupati, segno della grande aspettativa che circonda la partita. L'afflusso di supporter juventini ha spinto le autorità locali a predisporre misure di sicurezza straordinarie nell'area di, con chiusure stradali e divieti di circolazione per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti.