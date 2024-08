Judo l’Italia supera lo scoglio Georgia allo spareggio ed entra in zona medaglie nella prova a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Al termine di un confronto come da pronostico estremamente equilibrato,battelae accede ai quarti di finale delladiai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una vittoria entusiasmante e cruciale per il percorso odierno degli Azzurri, che a questo punto si garantiscono almeno il ripescaggio e restano dunque in corsa per il podio nel Team Event alla Champ de Mars Arena. Dopo il netto successo per 4-1 sull’Ungheria nel turno preliminare, lo staff tecnico ha effettuato due sostituzioni inserendo Odette Giuffrida e Alice Bellandi al posto di Veronica Toniolo e Asya Tavano. Purtroppo Giuffrida (n.3 al mondo della -52 kg) non è riuscita ad impegnare seriamente la fortena della -57 kg Eteri Liparteliani, che si è imposta per ippon in soli 19? cogliendo di sorpresa la romana con un improvviso Ko Soto Gari.