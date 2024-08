Israele Iran pensa a attacchi da Siria Usa pronti a spostare armi e uomini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – L’starebbe pianificandocon droni dallacontroe le Alture del Golan, in risposta all’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh,?ucciso mercoledì a Teheran. E’ quanto sostiene l’Osservatoriono per i diritti umani, con sede nel Regno Unito e fonti nel Paese arabo. Secondo l’Osservatorio cita fontine stando alle quali glicon droni contropotrebbero essere lanciati anche da aree nei pressi di Damasco e dal desertono con l’obiettivo di far credere si tratti didelle milizie sostenute dall’in Iraq. E in previsione di un possibile attacco a, gli Usa sonorisorse in Medio Oriente, se necessario.